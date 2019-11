Z Holubího domu dům hrůzy. Hradec Králové řeší situaci mezi nádražími

„To byl opravený barák a teď to jsou ruiny,“ ukazuje uvnitř domu náměstek Hanousek. Někdejší kancelářská budova Českých drah se stala útočištěm lidí na okraji společnosti. Podle odhadů Diecézní charity slouží jako stálé místo pro nocleh asi třem desítkám lidí.

„Jsou tam jak mladí lidé, kteří berou drogy, tak lidé psychicky nemocní, kteří pobývají na ulicích. Pak jsou tam aktivní konzumenti alkoholu, kteří nejsou schopní nebo ochotní dodržet nějaká pravidla,“ přibližuje pracovnice charity Aneta Maclová.

Podle Martina Hanouska je lokalita mimořádně nebezpečná. „Oslovili jsme vlastníka, aby tento dům zabezpečil proti vniku jakýchkoliv osob,“ dodal. Objekt patří firmě Rovina Group z Hulína. Spolumajiteli jsou první místopředseda Fotbalové asociace České republiky Zdeněk Zlámal a její bývalý činovník Jan Gottwald.

Řešení do 14 dnů

Dům koupili od ministerstva dopravy se záměrem postavit v něm obchodní centrum, ale konkurence v sousedství je předběhla. Už ho prý dvakrát zajistili, ale lidé do něj vnikli znovu.

„Nepořádek, který tam je, samozřejmě zabezpečíme natolik, aby se tam neopakovalo to, co tam je, nebo aby se nestalo něco horšího. V nedávné minulosti tam hořelo,“ říká Jan Gottwald. Vlastníci domu radnici slíbili, že současný neutěšený stav v domě vyřeší do 14 dnů.

Uzavřít objekt je ale jen poloviční řešení. S nástupem zimního počasí také přichází otázka, co s jeho obyvateli. Charita je podle Anety Maclové připravena pomoci těm, kteří o to budou stát. Bohužel ale do domu Matky Terezy mohou vzít jen asi třetinu lidí. Další postup je na magistrátu.