Normalizační Brno očima Františka Kressy. Výstava v krytu pod Špilberkem představuje fotografie z listopadu 89

František Kressa začínal jako zvukař v brněnské Šelepce, později pracoval jako osvětlovač v Československé televizi. Ať už ale bylo jeho civilní zaměstnání jakékoli, fotografii se vždy věnoval nejvíc. „Na první pohled se může zdát, že to nejsou umělecké fotografie, ovšem to, co vidíme Kressovýma očima, to je každodenní život v totalitním Brně,“ říká historik a organizátor výstavy Pavel Paleček.

Fotky, které vznikaly zejména pro Brněnský večerník až do začátku 90. let, publikoval Kressa v šesti knihách. Dvě z nich si už ale sám prohlédnout nestihl, vyšly až po jeho smrti, v květnu letošního roku. Fotograf zemřel 4. dubna.

„Máme rozpracované další tři díly knižní série, ovšem příprava je nyní složitá. František Kressa měl fotografickou paměť a znal všechny detaily ke každé jeho fotografii, tudíž popisovat bez něj všechny snímky bude mnohem náročnější,“ obává se Paleček.