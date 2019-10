Znásilnění si nepamatuji, ale pokud jsou důkazy, tak souhlasím, řekl u soudu obviněný Libyjec

Třicetiletý Abdalláh Ibráhím Diallo u soudu vypovídal ve francouzštině. Státní zástupkyně Věra Šípalová v obžalobě uvedla, že 18. června po poledni na silnici u obce Lukavec zezadu uchopil za rameno nezletilou dívku, povalil ji do trávy a líbal ji. Přestože se dívka bránila, podle obžaloby s ní Diallo nechráněně souložil a poté jí zcizil mobilní telefon. Oběti bylo v době činu 15 let.

V soudní síni obžalovaný vysvětloval, že se domníval, že jede vlakem do Francie. Když z něj vystoupil, nevěděl prý, kde je. U vlaku spadl dívce telefon, on ho sebral a chtěl jí ho podle svých slov dát. „Ona na to reagovala špatně, jako kdybych byl nějaký zloděj,“ řekl a dodal, že dívka ho napadla a on se chtěl bránit. Snažil se jí prý vysvětlit, že hledá místo, kde se nají.

Na dotaz soudkyně, jak si vysvětluje, že na těle dívky byly nalezeny jeho tělní tekutiny, sperma a sliny, řekl, že se k tomu nechce vyjádřit, protože byl v šoku a neví, zda měl s dívkou sex a nepamatuje se, co se stalo.