Peruán cválá domů. Bronzová socha trojnásobného vítěze Velké pardubické ozdobí Zámrsk

Slévači v dílně Pavla Horáka v Horní Kalné na soše za dva miliony korun pracovali od letošního května, kdy byla do slévárny přivezena sádrová plastika koně. Bronzový Peruán je vysoký přes 170 centimetrů a na délku má čtyři metry. Tvoří ho více než dvacet dílů a uvnitř má kvůli lepší stabilitě nerezovou kostru.

Bronzového Peruána vytvořil Petr Novák z Jaroměře, který se tématu koní věnuje mnoho let. Na bronzovém koni Novák pracoval od listopadu roku 2017. Menší model sochy vytvořil ještě za Peruánova života, zvířeti sejmul veškeré míry potřebné ke ztvárnění. Podle Horáka je dílo pozoruhodné právě dynamikou, kterou dokázalo zachytit.

Pomník Peruána bude stát před dostihovým centrem v Zámrsku, kde kůň žil, byl trénován a kde také v roce 2017 uhynul. „S myšlenkou udělat Peruánovi pomník jsem si pohrával už po jeho vítězstvích, což je řada let. Pak jsem od toho ustoupil. Po jeho úmrtí jsem si o to více uvědomil, co ten kůň znamená pro mě, pro náš statek a pro celý český dostihový sport,“ řekl už dříve ČTK investor sochy Václav Bruna.

Peruán patří mezi osm koní, kteří dokázali vyhrát Velkou pardubickou třikrát. Vítězství na pardubické dráze slavil třikrát za sebou v letech 1998 až 2000, vždy v sedle s žokejem Zdeňkem Matysíkem. Dožil se 29 let a ve své kariéře ovládl 20 dostihů, z toho 16 překážkových a čtyři rovinové. Vydělal přes sedm milionů korun a dostihový důchod trávil ve stáji v Zámrsku u svého majitele Bruny.