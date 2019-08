Tunel na dálnici D1 před Ostravou se uzavře. Auta budou muset projíždět Klimkovicemi

„Úplná uzavírka Klimkovického tunelu na dálnici D1 potrvá od pátečních 20:00 do pondělí 12. srpna do 4:30. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/647,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

V těchto dnech tunel prochází opravou, dělníci ukončili práce v pravé straně tunelu, tedy ve směru na Ostravu. Dosud byla během oprav doprava v obou směrech vedena druhým tubusem tunelu. „Úplná uzavírka je nutná z důvodu zkoušek nově instalovaných technologií a převedení dopravy do už zmodernizovaného pravého tunelu,“ vysvětlil mluvčí.

/*json*/{"map":{"lat":49.81035858095859,"lng":18.156007520331237,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.792381764754,"lng":18.115409604681872,"type":"1","description":"Klimkovický tunel - v době jeho uzavírky budou muset řidiči sjíždět na Klimkovice"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Od příštího týdne opět jedním pruhem

Původně se měl tunel modernizovat až letos na podzim, 12. června ale jeden z tubusů poškodil požár osobního auta. Akutní opravy tunelu tak Ředitelství silnic a dálnic spojilo i s celkovou rekonstrukcí.

Deset let po otevření tak prochází opravou technologické zázemí, mění se například vzduchotechnika a modernizuje se kamerový, řídicí a bezpečnostní systém. Modernizace bude stát 116 milionů korun bez DPH.

Na začátku příštího týdne se práce přesunou do levé části tunelu, kterým jinak auta jezdí ve směru na Brno. Doprava bude převedena do pravé části tunelu, kde se jedním pruhem pojede na Brno a druhým na Ostravu. Rekonstrukce by měla skončit začátkem září tohoto roku.

Klimkovice se na auta připravily

Lázeňské město Klimkovice, kudy objízdná trasa vede, před časem s měsíčním předstihem otevřelo v centru nový kruhový objezd. Radnice na urychlení stavby spěchala právě kvůli avizované uzavírce tunelu. Obávala se dopravních problémů, ke kterým občas dochází v souvislosti s uzavřením dálnice, například kvůli nehodám.

Nový kruhový objezd nahradil poměrně vytíženou křižovatku v centru Klimkovic. Rondel měl být podle původních plánů otevřen až na konci letních prázdnin, ale stavbaři ho nakonec stihli dokončit o měsíc dřív.

„Je vykomunikovaná spolupráce s policií, která celou situaci bude monitorovat. Budou pomáhat tu situaci řešit, aby to proběhlo co nejplynuleji,“ řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga (SNK - Občané Klimkovic).