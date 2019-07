Osm let po požáru Petrova bouda znovu stojí. První návštěvníky přivítá koncem roku

Požár zničil jednu z posledních velkých bud na hřebenech Krkonoš prvního srpna 2011. Z původního objektu zbylo jen podzemní podlaží, části obvodových stěn a trafostanice. Již o týden dříve se v objektu objevily plameny, tehdy se ještě podařilo jejich šíření zastavit.

Na místě původní „Petrovky“, kterou před požárem tvořily tři budovy, už stojí nová bouda. Stavbu objektu řemeslníci v těchto dnech dokončují. Návštěvníci se do něj budou moct podívat na konci letošního roku.

„To, co nyní stojí, jsou dvě budovy ze tří – a to volná kopie první hotelové budovy z osmdesátých let devatenáctého století. Potom stojí ještě budova, která je menší a stojí na místě původní hospodářské budovy, která zároveň sloužila jako ubytovací kapacita pro personál,“ uvedl Jiří Balský z Národního památkového ústavu.

„Co se týče velikosti, tak ta hotelová budova se velice blíží té původní, avšak v některých detailech bylo třeba respektovat i požadavky jiných orgánů na provozní bezpečnost, hygienu a podobně,“ dodal Balský.