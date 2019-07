V Hustopečích mají Food Box na potraviny pro potřebné. Stará se o něj místní pastor

„Lidé v Hustopečích můžou pomoci lidem v Hustopečích. Je to určitě posun a zlepšení dostupnosti potravin,“ říká pastor Apoštolské církve Karel Fridrich, který má Food Box na starosti. Díky schránce se potraviny dostanou k lidem v nouzi rychleji. Odpadá totiž mezikrok s potravinovou bankou.

Lidé mohou do schránky vkládat výhradně trvanlivé potraviny. Food Box se vybírá jednou za týden nebo dva. Veškeré jídlo pak Karel Fridrich odnáší do prostor Apoštolské církve, kde je rozděluje mezi potřebné. „Když je to rodina, tak spíš vaří. Když je to třeba bezdomovec, tak se snažíme najít něco, co pro něj bude jednodušší,“ vysvětluje pastor.