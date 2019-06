Chybějící nebo nefunkční hromosvody zvyšují riziko požáru, problémem jsou i zrezlé svorky

Každý z blesků má teplotu kolem třiceti tisíc stupňů Celsia. Když zasáhne dům, snadno ho zapálí. Jen na západě Čech evidují dvacet případů za 15 let. „Ve třech případech blesk zapálil střechu domu. A to i přesto, že ten dům byl osazen hromosvodem,“ říká mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.

Funkční hromosvody riziko výrazně snižují. Budovy zapálené bleskem podle hasičů zhruba ve dvou třetinách případů ochranu postrádají, u starších staveb to není nic neobvyklého.

Hromosvod ale musí být dobře sveden do země, svorky a spoje by neměly být rezavé. Právě to bývají na starších domech nejčastější problémy.