Kapucínské terasy v Brně se otevřely. Připomínají doby, kdy mniši pěstovali ovoce nebo bylinky

„První terasa, která přiléhá přímo ke klášteru, slouží pouze řádu, na druhou a třetí terasu, které byly dokončeny nyní, uzavřelo město s kapucínským řádem smlouvu o zápůjčce na padesát let,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Celá rekonstrukce od prvotní myšlenky až po dokončení prací trvala tři volební období, samotné práce ale začaly loni. Původně předpokládané náklady 20 milionů korun nakonec dosáhly 35 milionů. Celou částku uhradilo ze svého rozpočtu město Brno.

„Terasy byly ve špatném stavu, na několika místech byly propadlé,“ konstatoval Hladík. Jedním z důvodů byly podle něj stavební úpravy ze 70. let, kdy pod jednou z teras vznikla vinárna.

Při průzkumu se našla stará pec na vápno

Archeologové při průzkumu ale našli i nečekaný objev – pec na vápno, která podle nich pochází z doby před rokem 1648, kdy se začal kapucínský klášter stavět. Její vznik pravděpodobně souvisel s jinou stavební činností na území města.

Dělníci od loňského roku terasy zpevnili, obnovili schodiště i hrazení mezi jednotlivými úrovněmi teras. Veřejná zeleň města Brna stavbu dozorovala a bude se o novou výsadbu starat.

Terasy s trávníky, květinovými záhony, stromy, lavičkami a hlavně výhledem na město budou lidem sloužit po dohodě s řádem od března do října. Branka bude otevřená vždy mezi sedmou ráno a šestou večer.

Kapucínskému řádu patřily terasy od vzniku kláštera až do 50. let minulého století, kdy objekt i přilehlé pozemky zabavili komunisté. Do majetku řádu se vrátily v 90. letech, ten ale na jejich obnovu neměl prostředky.