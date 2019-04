„Trubková mafie“ před soudem. Skupina podle obžaloby ve velkém kradla materiál z ostravské hutě

V ostravské huti mizely téměř rok a půl vyrobené trubky a roury. Podle obžaloby za to mohla skupina, ke které patřil i zaměstnanec ArcelorMittalu. „Využili toho, že znají interní postupy a kontrolní mechanismy,“ řekla mluvčí společnosti Barbora Černá Dvořáková. Krádeže se tak dařilo dlouho maskovat. Skupina využívala toho, že firma převážela výrobky vlakem z hutě do kladenského skladu.

Žalobce tvrdí, že pracovník rourovny v Ostravě přidával k zaplaceným zakázkám roury navíc, což se ale skrylo v rámci povolené odchylky hmotnosti zboží. Dodatečné trubky sice odjely do Kladna, ale k zákazníkovi už se nedostaly, protože ve skladu je odebral další člen skupiny a dal je bokem. Samotný zákazník si je přitom neobjednal, takže je ani nepostrádal. Pak už byly v moci skupiny, která je nechala odvézt kamionem zase zpět do Ostravy a prodala je.

Podle státního zástupce Martina Pavelky byla trestná činnost „poměrně sofistikovaná“. Složité hlavně bylo, aby ji pachatelé dokázali účetně zakrýt.

Sto tun trubek

Jedna věc ale je, co stojí v obžalobě, kterou se nyní zabývá soud – a jiná to, co tvrdí obvinění. Podle nich se státní zástupce mýlí přinejmenším pokud jde o to, kdo se na krádežích vlastně podílel. „Co se týká mojí osoby, nezakládá se to vůbec na žádné pravdě,“ ujistil jeden z obžalovaných.

ArcelorMittalu zmizelo přes sto tun trubek a vznikla vysoká škoda. „Skupina postupně zcizovala trubky různých průměrů v hodnotě přes dva a půl milionu,“ uvedla mluvčí společnosti Barbora Černá Dvořáková. „Krádež v takovém rozsahu se tady nestala,“ podotkla. Huť na ni přišla, až když na chybějící trubky upozornil zaměstnanec.

Policisté se pak případem zabývali několik měsíců. Huť mezitím přímo na rourovně zpřísnila pravidla. Podle mluvčí jsou nyní trubky označené tak, že firma může „každou trubku sledovat od momentu, kdy se vyrobí, až po dobu, kdy je u zákazníka“. Navíc už firma nepoužívá kladenský sklad a výrobky nechává v Ostravě a na váze již není možná žádná tolerance.