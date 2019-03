Ve zlínské nemocnici zemřela pacientka po endoskopickém vyšetření. Případ vyšetřuje policie

Starší žena byla na endoskopickém vyšetření na interně zlínské nemocnice 21. března. Krátce po něm ale zemřela. Sterilní roztok zaměnil nemocniční personál pravděpodobně za louh. „Byla to záměna látek, které se používají při vyšetření. Jestli to byl louh, potvrdit nemohu, protože analýza ještě neproběhla, ale je to jedna z možností,“ řekl ředitel nemocnice Radomír Maráček.

Trestní oznámení na neznámého pachatele podala rodina pacientky. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a zjišťují veškeré informace, které se k tomuto případu vztahují a které s ním souvisí,“ řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Kriminalisté nařídili soudní pitvu. „Bude třeba vyhotovení dalších odborných vyjádření, která jsou v tomto případě nezbytná,“ dodala Kozumplíková.

Na stejném vyšetření byl i další pacient, který je ve vážném stavu. „Je to tak. My v tuto chvíli ale nevíme, jestli ta souvislost tam existuje, to nemáme potvrzeno,“ řekl Radomír Maráček a dodal, že nemocnice už udělala na oddělení taková opatření, aby se něco podobného nemohlo opakovat.