Chotěboř omezila vyvážení běžných popelnic. Chce tak lidi motivovat, aby třídili odpad

Když se interval svozu odpadu v Chotěboři prodloužil na čtrnáct dnů, znamenalo to, že začali popeláři jezdit dvakrát méně často než dříve. Radnice věří, že tak přinutí obyvatele města, aby přemýšleli nad tím, co vyhazují, a více třídili.

„Když se podíváme na strukturu odpadu, tak je vidět, že jsou velké nedostatky v tom, že lidé netřídí. Na první pohled jsou vidět krabice, lahve – to tam nemá co dělat,“ shrnul Karel Tecl z oddělení odpadového hospodaření městského úřadu.

Podle chotěbořského starosty Tomáše Škaryda (ČSSD) usiluje město o to, aby se komunální odpad snížil z dosavadních 200 kilogramů na 130 až 150 kilogramů na osobu a rok. Tomu ale pohled na chotěbořské popelnice zatím neodpovídá – jsou přeplněné. „Není to moc chytré. Chtělo by to buď víc kontejnerů, nebo častější vývoz,“ podotkla jedna z obyvatelek města.

Radnice si však pochvaluje zájem o nádoby na tříděný odpad, které zdarma rozdává. „Během dvou měsíců se rozdalo více než šedesát procent nádob, které město pořídilo,“ upozornil Karel Tecl.

I ti, kdo třídí, ale musí platit za odpad a poplatek letos Chotěboř zvýšila. Dětem sice klesl ze 240 korun za rok na nulu, ale dospělým vzrostl z 480 na 528 korun. I proto jsou někteří obyvatelé nespokojeni s tím, že jsou teď popelnice často přeplněné.

To ostatně připustil i starosta Škaryd. „Každý nový systém má určitě počáteční potíže. Přiznáváme, že některé nádoby byly přeplněné,“ řekl. Radnice ale předpokládá, že během měsíce až dvou se nový systém ustálí a problémy už v Chotěboři nebudou.