Radnice Prahy 5 se snaží zbavit obřích betonových květináčů. Hodlá je darovat, za peníze je neudala

Radnice nabízí čtyři typy květináčů. Váží od 2,3 do více než 12,5 tuny. Ten největší se musí převážet rozpůlený. Podle radnice si budoucí majitel může zajistit odvoz truhlíků sám, nebo se domluvit s městskou částí, která přepravu zajistí, a potom si ji zpětně naúčtuje.

Praha 5 pořídila 245 betonových truhlíků za 20 milionů korun za éry starosty Milana Jančíka z ODS. Zaplatila je z větší části z evropské dotace z projektu Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic. Instalovat je začala v létě 2012. Zanedlouho si ale na ně začali stěžovat obyvatelé. Podle nich květináče překážely na chodnících a omezovaly průchod. Někteří kritizovali i jejich nevzhlednost.

Památkáři dokonce v roce 2013 udělili Praze 5 pokutu, protože radnice umístila některé truhlíky i do památkově chráněného území bez povolení.

Po vlně kritiky se radnice rozhodla, že část truhlíků umístí tam, kde nebudou vadit. Objevily se tak i tam, kde vegetace rostla i ze země. V současnosti jsou na několika místech páté městské části. Například v ulici Strakonická nebo Ostrovského zůstaly na svém původním místě, některé jsou „uklizené“ nedaleko zastávky Lihovar nebo na bývalém hřišti u Radlické ulice. Až do konce minulého roku se jich radnice zbavit nesměla. Porušila by tím pravidla evropské dotace a musela by ji vrátit.