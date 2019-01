Rajčatům se v obřích sklenících na Moravě daří. Na Třebíčsku roste další

U Velkých Němčic na Břeclavsku stojí skleník už déle než rok. Za tu dobu vyprodukovali až milion sto tisíc kilogramů rajčat. Práci tam našlo šedesát lidí. „Rajčata se nasbírají, pak je vyvezou nahoru do skladu, do haly. Tam se zváží, abychom věděli, kolik kdo nasbíral. Pak se ještě přebírají,“ popsala sběr rajčat pracovnice Marcela Halfarová.

Každý pracovník dokáže takovým způsobem obdělat přibližně osm tisíc hlav rajčat denně. „Celková produkce z mého pohledu by mohla být do dalších let ještě lepší. Ve skleníku máme čtyřicet tisíc rostlin v dolní osvětlené části, dvacet tisíc rostlin v neosvětlené části. Plánujeme dále pěstovat jednu odrůdu rajčat, se kterou jsme momentálně maximálně spokojeni,“ řekl Matěj Pospiš.

Cena rajčat klesla za rok o sedm korun

Na jižní Moravě je podobný skleník také v Mutěnicích ve Smržicích nebo Haňovicích. Na pultech obchodů jsou i v zimě díky přibývajícím skleníkům česká rajčata.