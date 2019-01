U chystaných univerzitních budov začala Ostrava plánovat dopravu. Přemístí i tramvajovou smyčku

Nejaktuálnější je ale právě cesta na levém břehu Ostravice. Město chce v místě zklidnit provoz. S pomocí prostorových úprav i použitých materiálů chce dosáhnout potlačení ryze dopravní funkce této komunikace. Studie proto navrhuje, aby komunikace byla doplněna například o cyklistickou trasu či promenádu pro pěší. Vzniknout by tam měla i zákoutí s posezením.

Město chce s projektem navázat na stavby Ostravské univerzity tak, aby projekt byl v době otevření objektů dokončen. Stavět by se tak mělo v letech 2020 až 2021.

Celkové náklady na dopravní stavby v blízkosti univerzitních budov město zatím nezná. Chystá investiční záměry. U úprav v okolí nábřeží ale předpokládá náklady kolem 40 milionů korun.

Přemístí se i areál Miniuni

Kvůli výstavbě nových univerzitních budov bude město muset přemístit také tramvajovou smyčku a vyřešit budoucnost areálu Miniuni, kde jsou zmenšeniny známých staveb. Přesun smyčky by měl stát kolem 67 milionů korun. Podle Bajgarové to ale zatím tolik nespěchá.

Už do června ale město musí mít jasno, jak naloží s areálem Miniuni. Náměstkyně ve středu připustila, že jednou z možných variant je i jeho zrušení. Dosud se hovořilo pouze o jeho přemístění do prostoru u Slezskoostravského hradu. Podle Bajgarové se ale ukazuje, že exponáty jsou ve špatném stavu. „V tuto chvíli ředitel Černé louky zvažuje, jak dále s Miniuni naložit,“ řekla Bajgarová. Jasno by mohlo být do několika týdnů.

Univerzita chce v lokalitě kromě moderního zázemí pro sport vybudovat i objekt, který bude využívat Fakulta umění. Areál vysoké škole umožní i výuku nových oborů. Peníze získala univerzita z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Restart, který má pomoci nastartovat změny v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Sportovní zázemí by mělo stát 645 milionů korun, objekt pro fakultu umění pak 357 milionů korun. Město univerzitě darovalo pozemky pro výstavbu a pod jedním z objektů vybuduje i podzemní parkoviště.