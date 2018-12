Změny v rezidentním parkování v Brně jsou zatím jen formální. Opravdové čekají řidiče až na jaře

Krajský úřad vytýkal brněnskému systému zmatečnost a různé technické nedostatky, které se rada snažila odstranit. „Rada rozhodla o zrušení starého nařízení a vydala nové nařízení. Jednou z připomínek byla forma ceníku. Místo nařízení jsme ceník přijali pouze usnesením. Ceny zůstaly ale stejné,“ řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Ta by sama ráda udělala změny v systému hned, ale radní to nechtěli i proto, že funkčnost systému stále není stoprocentní, přestože rezidentní zóny platí od 1. září.

Snahou vedení města je, aby byly chyby co nejdříve odstraněny a aby bylo možné změnit systém fungování. „Uvidíme, jestli to od 1. dubna stihneme. Určitě se zóny rozšíří do dalších částí Brna a pracujeme na tom, aby byl systém přijatelnější pro všechny. Preferujeme samozřejmě rezidenty, ale chceme, aby i ostatní mohli zaparkovat,“ řekla Markéta Vaňková.

Největší problémy jsou na hranici zón

Placené parkování se bude rozšiřovat na základě podnětů městských částí. Největší problémy jsou za hranicí zón, kde se hromadí auta těch, kteří už nemohou v zónách celý den bezplatně zaparkovat. Mluví se nejvíce o Černých Polích a Králově Poli. Zatím rezidentní parkování platí v historickém centru a v ulicích severně od něj. Zřejmé je, že rezidenti nyní získali výrazně větší šanci, že zaparkují jak odpoledne a večer, tak během dne.