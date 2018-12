Přehlednější a bezpečnější. Sady u Národního muzea dostaly novou podobu

Vedle nového interiéru a fasády Národního muzea, které v posledních letech prošlo zásadní rekonstrukcí, se změn dočkalo také okolí budovy. Novou podobu dostaly i sady pojmenované po slavném básníku národního obrození.

Situace v okolí Čelakovského sadů se za víc než století výrazně změnila. Park vznikl po roce 1885 na místě zbouraných městských hradeb. Dřívější rozloha však byla výrazně omezena výstavbou metra a magistrály.

V sevření magistrály

Zachovat park sevřený dvěma tříproudovými silnicemi není jednoduché. „Projevuje se tady zasolení, prach, mechanický obrus pneumatik, je tady spousta negativních vlivů,“ upozorňuje zahradní architekt a autor krajinářského řešení rekonstrukce Ondřej Fous.

„Pro stromy ve městech je největší problém, že se stresy kumuluji, a potom přijde nějaký poslední, v současnosti zejména nedostatek vody, který uspíší jejich zánik,“ doplňuje arborista David Hora.

V centrech měst se často pohybují vandalové, lidé závislí na drogách nebo bezdomovci. I ty by měla nová podoba parku odradit. „Ten prostor byl stísněný, nepřehledný a tím pádem do velké míry nebezpečný,“ říká architekt Institutu plánování a rozvoje hlavního města a autor projektu Jakub Hendrych. Nová podoba by měla působit přehledněji a příjemněji.

K tomu má přispět i rozvržení výsadby. „Některé tisy jsou teď umístěné kolem Legerovy ulice tak, aby částečně tlumily exhalace a hluk. V parku bude pobytový trávník,“ dodává Hendrych.