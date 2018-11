Pražští radní odvolali členy dozorčích rad včetně Krnáčové. Schválili i první návrh rozpočtu

Dozorčí radu Výstaviště Praha kromě Krnáčové opustí Miroslav Šoukal, Karel Los a Tomáš Šusta. Do funkce se vrátí náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), který v minulosti kvůli podle něj podezřelým machinacím ve firmě a neochotě bývalého vedení města je řešit z rady odešel. Dalšími členy budou Jiří Dohnal (Piráti), Petr Kubíček (TOP 09) a Petr Zeman (Praha Sobě). V obou radách zůstalo jedno místo vyhrazeno pro opozici.

V létě dozorčí rada Výstaviště kvůli podezřelým smlouvám odvolala tehdejšího předsedu představenstva firmy Pavla Klašku, od té doby je představenstvo bez šéfa. Krnáčová se nechala do dozorčí rady zvolit s tím, že se na problémy Výstaviště, které, jak řekla, má v oblibě, zaměří.

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by vedení města chtělo výměny v dalších firmách stihnout do konce roku. Mluví se mimo jiné o dopravním podniku. Nová koalice chce dodržet zásadu, aby v orgánech seděli jenom lidé odborně zdatní v dané oblasti. „Je proto nutné hledat lidi, kteří jsou skutečně odborníci, a to zabere nějaký čas,“ vysvětlil. Dozorčí rady volí členy představenstva, po personální výměně se tak dají očekávat i změny v exekutivních pozicích.

14,3 miliardy na investice

Radní schválili i první návrh rozpočtu. Praha by podle něj mohla v příštím roce hospodařit s příjmy více než 59 miliard a výdaji asi 73,5 miliardy korun. Rozdíl dorovná mimo jiné převody peněz z letošního roku či financemi od státu. Na investice by mělo jít asi 14,3 miliardy. Městské části pak dostanou na svůj chod dohromady 5,76 miliardy.