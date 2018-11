Zemřel „přerovský Baťa“ Paul Rausnitz. Majitel Meopty a válečný veterán se dožil 90 let

Rausnitz letos oslavil devadesátiny a v květnu se stal čestným občanem Přerova. Udělení čestného občanství schválili zastupitelé v polovině února. Rausnitz si pro něj přiletěl z USA, kde střídavě pobýval.

„Teď jsem občanem dvakrát. Jsem normální český občan a přerovský český občan. Dělá mi to radost. Narodil jsem se s Českem a umřu s Českem, ale umřu s dvěma občanstvími. Jsem na to hrdý. Doufám, že je obě ještě několik let využiju,“ řekl tehdy.

Rodina Rausnitzových opustila republiku v roce 1939 kvůli svému židovskému původu. Původně chtěli odjet do USA, přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali do Sovětského svazu. Do Československa se Paul Rausnitz vrátil s bratry jako voják československé armády, do které vstoupil ve 14 letech.

Rok po skončení války utekl Paul Rausnitz s rodinou do USA, kde s bratry založil společnost WEPRA. Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a když jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski.

Firma zůstává v rodině Rausnitzových

Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, svými investicemi tehdy zachránil upadající přerovskou Meoptu. Postupně z ní vybudoval prosperujícího výrobce sportovních dalekohledů, puškohledů i speciálních optických přístrojů.