Hradecký exprimátor Divíšek i dalších pět členů vystoupilo z ODS. Důvodem je koalice s hnutím ANO

ODS se po volbách rozhodovala mezi dvěma variantami: nakonec vznikla koalice vítězného ANO s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu má trojkoalice těsnou většinu 19 hlasů. Primátorem se stal vysokoškolský pedagog a nestraník za ODS Alexandr Hrabálek.

„Jsme strana lidí, kteří jsou v ODS dobrovolně, je to pouze na nich. U pana Divíška mě to mrzí, byl čelním představitelem ve městě. Je to ale jeho rozhodnutí, respektuji to,“ řekl předseda hradecké ODS Václav Řehoř. Místní sdružení v Plotištích mělo podle něj 13 členů a nadpoloviční většina tak zůstává.

Divíšek vedl město šest let

Divíšek byl hradeckým primátorem od roku 2004 do listopadu 2010, kdy rezignoval s ohledem na povinnosti vůči svému novému zaměstnavateli. Divíšek tehdy nastoupil do funkce ředitele hradecké krajské agentury pro zemědělství a venkov. Na obdobném místě pracoval před odchodem do vedení magistrátu.

Už dříve vrátil stranickou legitimaci kvůli koalici s hnutím ANO i dlouholetý člen ODS Miloslav Plass, který byl ve straně 20 let. V minulosti působil ve vedení oblastního sdružení ODS a jako šéf klubu krajských zastupitelů za ODS.