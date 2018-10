„Nejhorší díra republiky“ už nebude strašit řidiče. Pražská ulice U Seřadiště se dočká opravy

„Součástí rekonstrukce bude i oprava vodovodního řadu, kanalizace, výměna poduličních sítí a uvažuje se i o opravě blízkého železničního mostu. Správce sítí ovšem svoji část opravy naplánoval až na rok 2020, proto jsme se rozhodli samotný povrch opravit provizorně v celém rozsahu sami už nyní,“ uvedl ředitel TSK Petr Smolka.

Nový povrch bude mít životnost tři roky, tedy do doby zahájení celkové rekonstrukce. Opravu 600 metrů dlouhé ulice technická správa rozdělila do dvou etap. Do 11. listopadu plánuje opravit úsek mezi křižovatkami s ulicemi Moskevská a Na Louži. Do konce listopadu dokončí zbývající úsek.