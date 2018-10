Za ubodání dcery dostal muž od soudu ve Zlíně výjimečný trest. Do vězení půjde na 26 let

Motivem útoku byl podle obžaloby hrozící rozpad manželství. Muž svou ženu několikrát fyzicky napadl a ta se s ním chtěla rozvést. Našla si také nového přítele. Mimomanželský poměr udržoval nějaký čas také obžalovaný muž.

Muž je podle znalce přecitlivělý egocentrik

Podle obžaloby má otec dětí patologicky strukturovanou osobnost v podobě narcistické poruchy, což u soudu potvrdili také znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Podle klinického psychologa Michala Perničky trpí egocentrickými rysy, přecitlivělostí a snaží se prosazovat vlastní potřeby. Útok na děti považuje znalec za impulzivní reakci obžalovaného. Trest odnětí svobody by však podle něj měl muž zvládnout.

Státní zástupce Martin Malůš považuje čin za neomluvitelný. „Je dostatečně zřejmé, že své jednání dává za vinu jiným, především své manželce,“ řekl žalobce. Útok muže na děti byl podle něj brutální, v jeho jednání spatřuje znaky, za které by muž mohl dostat doživotní trest.

Bývalé žena a syn by měli dostat přes pět milionů korun

Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová označila počínaní obžalovaného za zavrženíhodné. V rozsudku však zohlednila, že muž nebyl dosud soudně trestán a žil řádným životem. „Soud není přesvědčen, že je obžalovaný natolik narušeným pachatelem, aby by k jeho nápravě nemohl sloužit nižší trest v rozpětí 20 až 30 let,“ uvedla předsedkyně senátu. Muž si trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zároveň musí podle rozsudku absolvovat ambulantní protialkoholní léčení a zaplatit svému synovi za nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun a ženě tři miliony korun.

Obžalovaný muž u soudu řekl, že si uvědomuje, co způsobil. „Je to strašné. Nikdy si to neodpustím, je mi to strašně líto. Je mi líto celé rodiny,“ uvedl. Jeho obhájkyně navrhla soudu uznat muže vinným ze zabití. Podle jejího vyjádření by měl dostat trest vězení do 15 let, po jehož absolvování by muž mohl být umístěn do zabezpečovací detence. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obžalovaný si ponechali lhůtu pro odvolání.