Senátní duel v Opavě: Větší pravomoci obcí i snižování počtu žáků ve třídách

Druhou mou prioritou jsou senioři. Já jsem to nazvala „bezstarostné stáří“ – jsem přesvědčena o tom, že si to zaslouží. A tam se jedná o otevření zákona o sociálních službách.

Co se týká druhého tématu, rád bych prosadil, aby se ze zdravotního pojištění hradily moderní způsoby léčby. Protože si myslím, že je nedůstojné, aby rodiče malých dětí nebo i nemocní lidé pořádali sbírky na svojí léčbu, což si myslím, že je velice neetické. Věřím, že moderní způsoby léčby, jako je léčba diabetické nohy pomocí kmenových buněk nebo i léčba dětské mozkové obrny v Klimkovicích, jsou úžasné a stojí za to, aby se podpořily.

-pedagog, starosta obce Bolatice (od 1998) -do zastupitelstva Bolatic byl poprvé zvolen v roce 1990, do roku 1998 byl místostarostou -předseda Sdružení obcí Hlučínska -do TOP 09 vstoupil v roce 2015, působil jako předseda expertní komise TOP 09 pro zemědělství a venkov -v letech 2013-2017 byl poslancem -v loňských volbách do Sněmovny byl lídrem strany v Moravskoslezském kraji, ale neuspěl a mandát poslance neobhájil -vystudoval učitelství matematiky a chemie pro základní školy na Pedagogické fakultě v Ostravě -učil na základní škole v Opavě, kde působil v letech 1992-1998 jako ředitel

V jakém výboru Senátu bystě chtěli zasednout?

Herbert Pavera: Určitě by to byl územní rozvoj, veřejná správa nebo životní prostředí – popřípadě vzdělávání, věda, kultura.

Simona Horáková: Rozhodně by to byl výbor pro školství a výbor zabývající se sociální politikou.

Vidíte v tuto chvíli v legislativním procesu nějaký zákon, který projednává sněmovna, ale který by měl Senát vrátit?

Herbert Pavera: Zatím nevidím žádný zákon, proti kterému by se měl Senát vymezit. Ale pokud by se tam objevil zákon, který by měl omezit nějaké svobody a demokracii v ČR, tak bych se proti tomu určitě vymezil a věřím, že i Senát. Protože tam většinou drží všichni pohromadě a napříč politickým spektrem řeší kvalitu zákonů. A samozřejmě bych se vymezil proti zákonům, které by nějakým způsobem omezovaly pravomoci obcí.

Simona Horáková: V toto chvíli opravdu ne. Co se týká zákonů, kterým bych se chtěla věnovat, tak já doufám, že po otevření mé senátorské kanceláře se přesně tyto problémy „vyrodí“ zespod. To znamená: pokud budu blízko občanům, spoléhám na to, že se vygeneruje zákon, který bude třeba. V Senátu pak spoléhám na propojku hnutí ANO – kdy věřím tomu, že z šesti senátorů se nám podaří zvýšit počet na mnohem lepší číslo a pak je to o vyjednávání a komunikaci.