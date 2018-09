V Litvínově už druhý den hoří hala firmy Celio. Hasiči stále nemohou dovnitř

„Hasiči do budovy zatím nevstupují, protože není jasné, zda nehrozí zřícení střechy nebo propad nosných konstrukcí. Pokud by statik vstup do budovy neumožnil, budeme nadále zvenku ochlazovat halu a její okolí a bude nutné ji nechat zcela vyhořet,“ řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Zásah podle něj potrvá minimálně do večera.

Dvě chemické laboratoře měřily v okolí požáru stav ovzduší, únik škodlivin však nezaznamenaly. Na místě ještě ve čtvrtek ráno zasahovalo asi sto deset hasičů ze sedmnácti profesionálních i dobrovolných jednotek.

Firma Celio předběžně odhadla škodu na sto milionů korun. V hale, která má rozměry 80 na 40 metrů, byla linka na drcení odpadu, na střeše je navíc fotovoltaická elektrárna. Uvnitř bylo uskladněno větší množství odpadu určeného k roztřídění. Firma nenahlásila žádného pohřešovaného, při požáru dosud nebyl nikdo zraněn.