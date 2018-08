Spor o renovaci hradecké umělecké školy: Firma odmítá vrátit stavbu radnici a žádá náhradu

Firma měla už začátkem prázdnin staveniště vrátit městu. Opravy školy se vzdala, tvrdí, že podle špatného projektu se nedalo stavět. Současně jí radnice smlouvu kvůli neplnění vypověděla.

V srpnu ale firma přišla s požadavkem náhrady. Vyčíslila ji na 16,8 milionu korun. Chce zaplatit ušlý zisk, služby advokáta a další položky.

„To je nehorázný požadavek, abychom jim platili uniklý zisk z celého objemu stavby. Oni odvedli práci zhruba za dva miliony korun,“ řekl královéhradecký zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM). „Částka je absurdní. Předpokládám, že to na nás firma na úvod jednání zkouší,“ podotkl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (nestr.).

Bez přístupu na staveniště není radnice schopna vypsat nový tendr

Prima napsala, že staveniště vyklidila, ale musí na něm zůstat dočasná zabezpečující konstrukce. Kdy ho předá městu, neuvedla. „Budeme trvat na soudním vyklizení staveniště a bude se jednat o neoprávněné užívání,“ upozornil Vedlich s tím, že městu hrozí újma.

Radnice chce připravit a vypsat nový tendr, za dané situace to ale není jednoduché. „Musíme sepsat to, co bylo provedeno, udělat nový výkaz výměr a tam potřebujeme přístup na staveniště. Dokud ho nebudeme mít, tak nejsme schopni nový tendr vypsat,“ uvedl Štěpán.