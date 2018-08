Dezorientovaná vlčice vběhla v Krkonoších do hotelové restaurace. Veterináři ji uspali a odvezli do zoo

Odborníci se neshodli, jestli smečka jen migruje, nebo se na Krkonošsku pohybuje stabilně

První potvrzený novodobý výskyt vlka v Krkonoších je z letošního června, kdy zachytila fotopast na Rýchorách ve východních Krkonoších mladého jedince.

Odborníci se zatím neshodli na tom, jestli smečka, která zaútočila na ovce u Vrchlabí, Krkonošemi jen procházela. Koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí Duha Miroslav Kutal nevyloučil možnost, že by mohlo jít o „domácí“ krkonošskou skupinu vlků. „Nepochybně v Krkonoších by podmínky měla. Jsou tam samozřejmě turisticky velmi exponované lokality, ale i takové, kam lidé moc nechodí. Potvrzeno to ale zatím nemáme. Každopádně to vypadá, že v Krkonoších se vlci stabilně pohybují. Svědčí o tom i nálezy trusu nebo snímek z fotopasti,“ řekl Kutal.