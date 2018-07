Praha zrušila požadavek na oslunění. Prostory bez přímého světla se budou moci prodávat jako byty

Proti změně předpisů byla i radní za ČSSD Irena Ropková. „Nemám problém, pokud by požadavek oslunění nebyl u nové výstavby, protože pokud si někdo chce koupit nový neosluněný byt, je to jeho věc,“ uvedla. „Co mi však na návrhu vadilo, bylo to, že by mohlo dojít ke značnému zhoršení životních podmínek lidí ve stávající zástavbě, zejména na sídlištích,“ doplnila.

Obyvatele současných bytů ale podle IPR ochrání zbývající předpisy. „Byty budou i nadále světlé a zdravé pro život, nechceme se vrátit zpátky do 19. století. Norma proslunění to ale neřeší, jen způsobuje, že se v podstatě nedá stavět hezké město. Lidé se nemusí obávat, že po odstranění požadavku na proslunění ubydou paprsky ve stávajících bytech,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Rozšíří se předpis o denním osvětlení

Podle Dolínka mají podobnou úpravu i jiná města v republice. „Tento krok opravdu není o tom, že si někdo může tři metry před vaším domem postavit jiný dům,“ dodal. Oslunění bytu nahradí rozšířený předpis o denním osvětlení, podle kterého musí mít všechny pobytové místnosti okna. Podle novely nesmí být součet ploch všech oken menší než desetina podlahové plochy místnosti. Návrh doplnil i požadavek na dostatečný odstup budov od sebe.

Pražské stavební předpisy platí od 1. srpna 2016 a jako prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v metropoli. Začaly vznikat už za primátora Tomáše Hudečka. Jejich znění ale vyvolalo řadu sporů. Krnáčová kvůli tomu jejich přípravu odebrala z kompetence svému tehdejšímu náměstkovi Matěji Stropnickému (SZ/Trojkoalice) a předložila k projednání novou verzi.