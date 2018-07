Z pražských kanálů po tragédii zmizelo dvanáct rizikových kešek

Pražské vodovody a kanalizace nejprve kontaktovaly komunitu lovců kešek, aby jim pomohla vytipovat, kde hledat. „Jedna kolegyně je v této komunitě aktivní a informace šly přes ni,“ vysvětluje Mrázek.

Kontrolu má v plánu i Praha 5

Zmapovat všechny kešky na svém území se po motolské tragédii rozhodla i Praha 5. Ty nebezpečné má v plánu zlikvidovat. Před měsícem oznámila, že chce začít co nejdřív. Dlouho ale nemohla sehnat vhodnou firmu, která by kontrolu provedla. Teď by se to ale mohlo změnit. „Už jsme našli jedny zájemce, se kterými je schůzka příští týden,“ uvádí mluvčí městské části Jakub Večerka.