Výrobce klobouků Tonak navyšuje výrobu. Vyšší zájem je o fezy, které směřují do Afriky

V nedalekých Odrách funguje střední škola, kde se kloboučnictví vyučuje, ale zájem o tento obor je podle něj mizivý. „Sehnat vyučené lidi je velký problém, do určité míry bych řekl, že jsme na to skoro i rezignovali. Když k nám někdo nastoupí, tak se mu intenzivně věnujeme a na ty operace ho zaučujeme. Získat někoho se zkušeností z oboru kloboučnictví je v dnešní době pro nás až nemožné,“ řekl Aujezdský.

Tonak 90 procent své produkce exportuje, zboží vyváží do čtyř desítek zemí celého světa včetně Jižní i Severní Ameriky a Afriky. Kolem 70 procent jeho produkce přitom tvoří polotovary.

Finální podobu dostávají klobouky mimo Tonak

Urbánková řekla, že kloboučníků je na světě spousta, ale zabývají se až povrchem a tvarováním. Své designéry mají všechny módní domy. „Chtějí si klobouk ve finále natvarovat a udělat si z něho svůj produkt. Co k němu potřebují, je právě náš polotovar. Je to to samé, jako když dělá designér šaty nebo oblečení a potřebuje k tomu látku. Tu látku mu někdo musí vyrobit a s našimi polotovary je to úplně stejné,“ řekla Urbánková.

V Tonaku je právě teď hlavní výrobní sezona, která trvá zhruba od dubna do září. „Leden, únor se naši zákazníci rozkoukávají po veletrzích, co bude trend, jaké budou barvy, aby to potom mohli začít v březnu objednávat,“ řekla ředitelka. Nejsilnější prodejní měsíce jsou od září do února.

Letos byla podle ní trendem tmavě modrá, bordó, světle růžová, pro muže béžová nebo zemité odstíny. „Trend, který přijde na podzim, to je hra se zelenými odstíny. Může to být klidně smaragdová, mátová a odstíny spíš do zrzava, zase tmavě modrá a šedá,“ řekla. V módě se ale tvoří dva roky dopředu, a tak už teď se v Tonaku vyrábí kolekce na sezonu 2019–20.

Podle Urbánkové se teď hodně hovoří o módě šetrné k životnímu prostředí. „I to je pro nás závazek, že vyrobíme něco, co budou žena i muž schopni nosit za deset let. Ale musíme udávat i nové trendy. Nikdy nevíme, co z kolekce bude model, který se nejvíc ujme, ale musíme s novými barvami a tvary přijít. Je to svým způsobem naše povinnost. A my to děláme rádi,“ řekla Urbánková.

Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě. Má téměř 600 zaměstnanců ve dvou závodech v Novém Jičíně a Strakonicích. Loni vytvořil čistý zisk 8,26 milionu korun (o tři miliony vyšší než v roce 2016) a dosáhl tržeb 418,4 milionu korun, o necelé procento menších než v předchozím roce. Majoritním vlastníkem firmy je společnost PCTC Invest se sídlem ve Švédsku.