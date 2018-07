Třebíčská židovská čtvrť slaví 15 let v UNESCO. Turisty láká, podnikatelé o ni příliš zájem nemají

Od roku 2003, kdy byla židovská čtvrť zapsána na seznam UNESCO, se počet turistů, kteří tento cíl ročně navštíví, téměř zdesetinásobil. Prvním místem, kam turisté zamíří, je informační centrum, ze kterého se vchází přímo do synagogy. Jen loni jím prošlo třicet tisíc lidí.

„Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 a do dvacátých let byla využívána k náboženským účelům. Později až do devadesátých let sloužila jako skladiště. Dnes je symbolem židovské čtvrti,“ řekla místostarostka Třebíče Marie Černá (Třebíč můj domov).

Uvnitř si lidé mohou prohlédnout historické nápisy na zdech, ale i model čtvrti se všemi sto dvaceti šesti domy. Podle webu Národního památkového ústavu kompletně zachovalý půdorys židovské čtvrti představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek.

Na místě mělo vyrůst panelové sídliště

Nechybělo však mnoho a celá čtvrť mohla v sedmdesátých letech zmizet – na jejím místě totiž mělo vyrůst panelové sídliště. Nikdo na to ale tenkrát nenašel peníze. Desítky milionů korun se naopak o dvacet let později investovaly právě do její záchrany.

„Po celá staletí tady nebyly žádné problémy mezi křesťany a židy, a to byl jeden z hlavních motivů k zápisu na seznam UNESCO,“ vysvětlila Marie Černá.