Brňané se znovu učí, jak jezdí tramvaje či autobusy. Začaly velké prázdninové výluky

Do Líšně tramvaj nepojede vůbec

Na velkou změnu se musejí připravit i cestující do Líšně. Většinou se tam dostanou linkou číslo 8, ta ale teď o deset zastávek dřív zabočí do Juliánova. Líšeň tak cestujícím zůstane přístupná jen autobusy. Koleje tam po čtvrt století potřebovaly vyměnit.

Téměř čtyřkilometrový úsek by měl být stejně jako opravy v centru hotový do konce prázdnin. Přehled všech uzavírek do té doby nabízí oficiální web brněnského dopravního podniku.