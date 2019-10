Brutální, bezcitný, zákeřný. Doživotí bylo pro Dahlgrena odpovídajícím trestem, řekl soud

Loni v září podal Dahlgren dovolání k Nejvyššímu soudu . Obhajoba v něm navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil právě do zabezpečovací detence, s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Kevin Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích čtyři členy spřízněné rodiny, u níž dočasně bydlel. Krajský soud v Brně mu vyměřil doživotní trest , potvrdil jej Vrchní soud v Olomouci. Navíc soudci rozhodli také o detenci, do které by případně nastoupil po prominutí zbytku trestu vězení.

„Z právě uvedených zjištění znalci vyloučili, že by obviněný svůj čin spáchal pod vlivem duševní nemoci, neboť v takovém případě by nebyl schopen racionálního, konzistentního jednání. Jeho chování a vystupování by bylo nepřirozené a ostatním lidem nápadné,“ uvedl předseda senátu Jan Bláha.