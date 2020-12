Lidé si stěžují na zápach. V Ostravě se odstraňují kaly z lagun

Odstraňování kalů má trvat až do konce roku. Podle zjištění Českého rozhlasu se mohou při těžbě kalů uvolňovat do vzduchu zvýšené koncentrace dráždivého oxidu siřičitého. „Je to velmi výrazný zápach, vzduch jakoby ztěžkne a špatně se dýchá,“ řekl České televizi čtyřiačtyřicetiletý Jan Rouzek, který bydlí na nedalekém sídlišti.

Silný zápach bylo možné zaznamenat také 11. ledna kolem 9. hodiny ráno. „Není vyloučeno, že se může opakovat i v následujících dnech nebo týdnech,“ potvrdili stížnosti obyvatel zástupci ostravského magistrátu na webových stránkách města.