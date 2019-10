Nejvyšší soud přistavuje budovu. Dlouhodobě ale usiluje o reprezentativnější prostory

V místech, kde bude přístavba Nejvyššího soudu, začala stavební firma postupně rozebírat prázdný bytový dům. S využitím parcely pro potřeby justice se počítá řadu let, dlouho se čekalo na peníze. Předpokládané náklady jsou přes sto milionů korun.

Bytový dům v Bayerově ulici koupil Nejvyšší soud v roce 2002 za sedmnáct milionů korun. Odborná studie ukázala, že rekonstrukce není ekonomicky výhodná, lepší je dům zbourat a na jeho místě postavit nový objekt. V přístavbě na místě demolovaného domu vznikne stovka kancelářských míst, multifunkční jednací síň, zázemí pro archiv, knihovna a podzemní parkování. Hotovo bude na podzim příštího roku.

V jedné kanceláři bez klimatizace pracuje i dvanáct lidí

Současná hlavní budova Nejvyššího soudu vznikla v letech 1931 až 1932 pro Všeobecný penzijní ústav. Když se soud vracel v roce 1993 do Brna, přicházelo do budovy 25 soudců a dalších 53 zaměstnanců. Dnes působí u Nejvyššího soudu 68 soudců, 12 soudců stážistů a bezmála 270 asistentů a dalších zaměstnanců. „Máme třeba i 12 lidí v jedné kanceláři, což je naprosto neúnosný stav. Budova není ani klimatizovaná,“ řekl předseda soudu Pavel Šámal. Soud má také pět detašovaných pracovišť, což komplikuje práci, třeba kvůli nutnosti přesunovat spisy.

Šámal: Nejvyšší soud si zaslouží reprezentativní budovu v centru

Dlouhodobě Nejvyšší soud usiluje o přestěhování do jiného, reprezentativnějšího objektu. O budování nového sídla na zelené louce soud ale momentálně neusiluje. „Já nemám zájem, aby se soud přesunoval do nějaké moderní budovy, která by byla třeba spojena ještě s nějakými dalšími justičními složkami. Zaslouží si vlastní budovu reprezentativní povahy,“ řekl Pavel Šámal. Pokračují proto jednání o přesunu do některého staršího objektu v centru města. „Taková strategická jednání ale mohou trvat velmi dlouho,“ dodal.