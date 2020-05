Koalice bude bez vítězného ANO i v Plzeňském kraji. ČSSD si udržela hejtmana

přehrát video Plzeňský kraj má dohodnutou koalici

Sociální demokraté zůstanou v kraji rozhodující silou, ačkoli ve volbách výrazně oslabili. Zůstane jim funkce hejtmana, do nejvyšší krajské funkce usedne již čtvrtý zástupce ČSSD za posledních osm let, tentokrát bývalý ředitel plzeňské Škody Josef Bernard, který vedl sociální demokraty do voleb. V devítičlenné radě připadnou ČSSD i další tři křesla. Celkem tři posty včetně funkce první náměstkyně obsadí ODS a po jednom získají obě volební koalice, tedy Starostové a Patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj. „Už s nikým jiným jednat nebudeme,“ poznamenal Josef Bernard.

Podle předpokládaného hejtmana bude koaliční smlouva vznikat nějspíše několik týdnů. „Z dosavadních jednání jsem dospěl k názoru, že můžeme spolupracovat, dosavadní jednání mě velice příjemně překvapila,“ řekl Josef Bernard. Upozornil, že je koalice „skoro totožná s koalicí v městě Plzni“, kde před dvěma lety ANO rovněž skončilo v opozici. Bernard řekl, že když se dozvěděl, jak volby dopadly, k takovému spojení směřoval. Upřesnil, že mu jde o to, aby kraj a krajské město dokázaly spolupracovat co nejlépe, což by mělo umožnit právě obdobné složení koalice.

Fakta Navržená rada Plzeňského kraje hejtman: Josef Bernard (ČSSD)

1. náměstkyně a radní pro ekonomiku: Marcela Krejsová (ODS)

náměstek a radní pro kulturu: Martin Baxa (ODS)

náměstek a radní pro dopravu: Pavel Čížek (STAN/S+PSS)

radní pro regionální rozvoj: Ivo Grüner (ČSSD)

radní pro zdravotnictví: Milena Stárková (ČSSD)

radní pro sociální věci: Zdeněk Honz (ČSSD)

radní pro životní prostředí a zemědělství: Radka Tryčlová (ODS)

radní pro školství a cestovní ruch: Jana Bartošová (KDU-ČSL/KPK)

Babiš se zlobí Krajský předseda ANO Jan Volný přitom počítal s tím, že by se hnutí mohlo dohodnout na krajské vládě s ODS. „Včera jsme se na centrále dohodli, že pro nás není v Plzeňském kraji ČSSD partner pro jednání. Nabídli jsme ještě večer spolupráci ODS, a to včetně místa hejtmana pro ODS,“ řekl. Podporu občanských demokratů však nakonec získala ČSSD. Volební lídr hnutí Miloslav Zeman uvedl, že se bezprostředně po volbách dozvěděl, že ČSSD a ODS již uzavřely společnou dohodu. Koalici potom mohlo doplnit buď ANO, nebo menší strany. „To znamená, my jsme byli odsunuti do role čekatele – až do tohoto okamžiku. O uzavření moratoria jsme se dozvěděli pouze z médií,“ řekl ČT. Míní, že při vytváření široké koalice „musí dojít k ošálení voličů“ vzhledem k rozdílným programům jejích členů. Ostře se však vůči vznikající západočeské koalici vymezil předseda ANO Andrej Babiš. Na Twitteru napsal, že Škoda Transportation, kterou Josef Bernard dříve řídil, „vysála peníze z Českých drah a DPP“. Kroky krajských občanských demokratů potom podle něj řídí „Roman Jurečko, kmotr ODS, co řídí jak Martina Baxu, tak Jiřího Pospíšila“. Zástupce podivně zprivatizované Škody Transportation, která vysála peníze z Českých drah a DPP, bude plzeňský hejtman. ČSSD oligarchie jede. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 11, 2016 Svítit jim u toho bude Roman Jurečko, kmotr ODS, co řídí jak Martina Baxu, tak Jiřího Pospíšila. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 11, 2016 Josef Bernard však v rozhovoru pro ČT odmítl, že by vynecháním ANO z jednání podvedl voliče. „Politika je umění možného. Nepostupovali jsme unfair, dali jsme dostatečný čas a příležitost vítěznému hnutí ANO, aby sestavilo vládu v kraji. Když jsme viděli, že to asi nepovede k výsledku, sestavili jsme tuto koalici,“ řekl.

„Nejistota z hnutí ANO byla veliká. V minulosti v pěti velkých městech hnutí ANO vstoupilo do koalic a ty se následně rozpadly. Přece všichni známe příklady z Prahy, Českých Budějovic, Brna.“ Josef Bernard (ČSSD) kandidát na hejtmana Plzeňského kraje