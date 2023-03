O víkendu se má začít ochlazovat, na horách může sněžit

S víkendem by mělo přijít ochlazení. V sobotu by teploty ještě přes den mohly vystoupat k patnácti stupňům, na začátku příštího týdne už se mají držet pod deseti stupni. Příští týden může sněžit ve všech polohách, noční mrazy mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).