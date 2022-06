V předpovědních modelech se už dá zahlédnout základní podoba počasí letošního léta

Pokud jde o prázdninové měsíce, tam už modely preferují poněkud teplejší variantu, a to jak pro červenec, tak i pro srpen, přičemž o něco větší odchylku by mohl přinést červenec. Zatím to ale vypadá jen na mírně teplejší měsíce. Takové vlny veder, jako třeba v roce 2015, nás tedy nespíš nečekají. Na druhou stranu, i během teplotně průměrných nebo lehce nadprůměrných sezon se občas dočkáme dnů s přílivem velmi teplého, horkého tropického vzduchu, zpravidla od jihozápadu. A pak maxima šplhající vysoko nad třicet stupňů, někdy se přiblíží dokonce ke čtyřiceti.

Předpovídat přesněji srážky zatím neumíme

Velkou otázkou jsou srážky, a to s ohledem na už opět probíhající sucho, které se projevuje například silně podnormální hladinou podzemní vody v mělkých vrtech. Zde sice modely předpovídají spíš srážkově průměrné měsíce (alespoň ty nejčerstvější výstupy), nicméně schopnost trefit se s množstvím srážek u měsíčních až sezonních výhledů je pro území České republiky dost malá. Je nutné tedy tyto údaje brát s velkou opatrností.

Aktuálně probíhající sucho se tedy pravděpodobně příliš zmírňovat nebude. Záleží pak rovněž na charakteru srážek – ty lokální, přeháňkové a bouřkové sice můžou přinést pořádné lijáky, nicméně situaci s podzemními vodami to příliš nepomůže.