Letošní léto bylo teplejší než loňské. Postaral se o to především červen

Letošní léto skončilo, a i když to možná leckoho překvapí, bylo teplejší než to loňské. Postaral se o to hlavně červen, který se s průměrnou odchylkou teploty o 3,3 °C vyšší vůči průměru 1981–2010 stal silně nadnormálním měsícem – a navíc ostře kontrastoval se studeným květnem. Červenec skončil jako teplotně průměrný, ač s odchylkou +1,0 °C, zato srpen už byl chladný – průměrná teplota je asi o 1,1 °C nižší (jde o předběžná data, která se ještě můžou nepatrně změnit, až budou k dispozici kompletní údaje za celou Českou republiku). Je to nejspíš právě srpen, proč se řadě lidí zdá letošní léto chladnějším.