O víkendu zasáhne Česko silný vítr. Může za něj tlaková níže Klaus

Sněhové přeháňky jsou v pátek od nadmořské výšky 800 metrů a výš, v sobotu již jen nad 1000 metrů. A v neděli se z počátečních 900 metrů budou sněhové vločky snášet i do středních poloh kolem 600 metrů nad mořem.

Teploty budou sice odpoledne docela vysoké – v sobotu až 13 °C a v neděli do 11 °C, vítr se ale postará o to, že budeme mít pocit hodnot o 4 až 5 °C nižších. Ochlazení pak přijde příští týden - a vypadá to, že se sněžení vrátí i do nížin.