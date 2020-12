Nejlepší dárek od Ježíška přinese počasí. Ochlazení a sněhové vločky se čekají i v nížinách

Na Hod Boží už budou minima kolem nuly a ani přes den už teploty moc neporostou, maxima čekáme mezi -1 a 3 °C, na východě může být až 5 °C. Na nejchladnějších místech už budeme do statistik zapisovat mrazový den. A mrznout bude určitě i na horách – tam budou maxima kolem -4 °C.

Mrazivé v celém Česku bude štěpánské ráno. Minima zůstanou mezi 0 a -4 °C, ovšem tam, kde se v noci vyjasní, bude ještě chladněji – kolem -6 °C. A znovu přibude míst s mrazovým dnem, maxima zůstanou kolem nuly – tedy –2/2 °C, na horách v 1000 metrech bude pořád kolem -4 °C.

Napadnout by mělo za pátek na horách 10 až 15 centimetrů, v nížinách do pěti centimetrů nového sněhu. V sobotu už budou sněhové přeháňky spíš výjimečné a přibude maximálně do tří centimetrů. V součtu by to na horách mělo dát za celé Vánoce maximálně asi 15, výjimečně možná až 20 centimetrů. Ovšem díky teplotám pod bodem mrazu se znovu rozjedou sněhová děla.