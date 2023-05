Pardubické letiště prodělává. Provozovatel doufá v zavedení nákladních linek z Číny

Do terminálu pardubického letiště v pátek vstoupí první letošní cestující. Začne další sezóna, ve které bude znát i úbytek letů směrem na východ. Provozovatel civilního letiště se teď soustředí na jižní přímořské cíle. „Celkově je za letní sezonu 333 letů do dvanácti destinací,“ uvedl předseda představenstva EBA Pardubice Jindřich Tauber.



Na vyrovnané hospodaření to ale nestačí. Pardubické letiště vloni skončilo s provozní ztrátou sedmnácti milionů korun, zisku naposledy dosáhlo před devíti lety.

Dlouhodobé dotace a navyšování základního jmění vadí hlavně opozici pardubického zastupitelstva, město je větším ze dvou akcionářů letiště. „Kde je ta míra, do kdy tam budeme sypat peníze a co za to dostaneme? Je to jedna z nejdražších městských firem,“ uvedl zastupitel Pardubic Dominik Bečka (Piráti).