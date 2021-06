Řidiči neprojedou tunelem u Moravské Třebové, musí do kopce po staré silnici

Pro řidiče to je návrat do první poloviny 90. let. Objížďka totiž vede stejnou trasou, jako před otevřením tunelu v roce 1997, tedy po silnici s velkým převýšením a serpentinami a zákazem předjíždění. Řidiči tak musí počítat se zdržením.

Důvodem uzavírky tunelu je pravidelná revize a servis třeba elektronického protipožárního systému anebo dieselového agregátu. U dvou přilehlých mostů bude také repasovaný automatický postřik solanky, který funguje na principu detekce a v zimě dočasně solí do příjezdu vozidla údržby.