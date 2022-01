Bývalý šéf hospodářské kriminálky Petrůj je očištěn v kauze Vidkun. Státní zástupce vzal zpět odvolání

U obžalovaného Petrůje podal žalobce původně odvolání přímo do protokolu po vynesení rozsudku. „Poté, co jsem analyzoval rozsudek a jeho písemné odůvodnění, jsem vzal odvolání zpět. Bylo by zřejmě zcela neúspěšné, důkazní situace u něj byla od počátku zcela jiná než u ostatních obžalovaných. Je zde problém s hranicí prokázání subjektivní stránky pana Petrůje ve vztahu k žalované trestné činnosti,“ řekl státní zástupce Stoklásek.

Petrůj se odvolání již dříve vzdal, pravomocnost zprošťujícího výroku musí ještě potvrdit soudce Martin Lýsek, který se případem na krajském soudu zabýval. „Jako předseda senátu musím vzít na vědomí zpětvzetí usnesením, které rozešlu stranám. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání, dnem usnesení nabývá výrok právní moci,“ řekl v úterý soudce Lýsek.