Nevíme, proč rezignoval Kněžínek, říká Kučera ze Soudcovské unie. O zásazích do justice neví

Kněžínek uvedl, že už nechce snášet spekulace o svém konci. To ale Kučerovi přijde jako slabý argument. „Když jdete do politiky, tak musíte počítat s tím, že se spekulovat bude, a to hodně,“ tvrdí první viceprezident Soudcovské unie. Pochybnosti to totiž vyvolává i díky tomu, že je ministr „šéf justice“, který se velmi významnou měrou podílí na tom, kdo povede jaký soud, a disponuje penězi, které jdou soudům.

„Ještě jeden důvod, který zavdává příčinu toho překvapení, je v tom, že pan ministr své ministerstvo nedávno reorganizoval. Jsou tam dva noví náměstci a najednou odejde a nechá to reorganizované ministerstvo svému nástupci. Je to pro mě překvapivé, takto se přece člověk nechová,“ míní Kučera.

Kučeru rozhodnutí ministra překvapilo, a to hlavně kvůli tomu, že se chystala novela zákona o soudech a soudcích. Kněžínek k debatě o novele podle něj přistupoval příkladně. Když však diskuze, do níž se zapojili soudci, ministerstvo i další odborníci, skončila, ministr rezignoval a není jisté, zda na něj jeho nástupkyně naváže, myslí si.

V souvislosti s kauzou Čapího hnízda by podle Kučery bylo jednodušší, kdyby Kněžínek neodstoupil. „Státní zástupce, který to dostane na stůl, bude mediálně v poněkud obtížné situaci, protože ať udělá tak nebo tak, vždy se do něj bude jedna ze stran strefovat a bude mu vytýkat, že buď je to kampaň proti panu premiérovi, nebo naopak že podlehl tlaku, kdyby to snad vrátil policii k došetření. Tomu se asi nevyhne, musí to odborně ustát,“ říká Kučera.

Sám o nevhodných zásazích do justice neví. „To, že o nich nevím, neznamená, že nejsou, ale já o nich nevím,“ tvrdí Kučera. Stejně tak nemá informace o „justiční mafii“. „O mafii nebo o úmyslu bych nemluvil. To, že se některému soudci něco nepovede, nebo je už pracovně a výkonnostně za zenitem, to se asi může stát, od toho máme systém kárných řízení, že takový soudce může být zbaven taláru, překročí-li to únosnou mez, nebo ho pak předseda soudu může převést na některou méně náročnou agendu,“ myslí si Kučera.

Pochybnosti by se upínaly k jakémukoli nástupci

Soudcovská unie vyjádřila ve svém prohlášení znepokojení ohledně výměny ministra právě v tuto chvíli, což prý „zakládá pochybnosti, zda je v České republice dodržován princip rovnováhy státních mocí a zda nedochází k porušování principů právního státu“.

„Ty pochybnosti by se upínaly k jakémukoli jeho nástupci, nejen k Marii Benešové, to si myslím, že není nic osobního proti ní, ale jenom vyjádření podivu nad tím, k čemu tady došlo a zrovna v tento čas,“ vysvětluje Kučera, který by k Benešové nepřistupoval jako k někomu, kdo může justici nějakým způsobem ohrozit nebo znevážit. Myslí si, že je odbornice a dobrý, slušný člověk.