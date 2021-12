Za zbourání Kolářovy chaty v Beskydech dostal majitel pokutu. Repliku staví bez povolení

Devadesát let starou Kolářovu chatu na Slavíči, která stojí ve výšce 1055 metrů nad mořem, nechal její současný majitel Michal Cháňa zbourat letos na začátku září. K zemi šla v souvislosti s demolicí garáže, při níž se prý začala celá stavba rozpadat. „Bohužel nám to spadlo. Začalo se to celé hýbat a byli jsme nuceni to shodit dolů, aby to neohrozilo procházející turisty,“ vysvětlil tehdy Cháňa.

Stavební úřad v Jablunkově tomu ale nevěří. Majitel údajně nepředložil žádné důkazy. „V žádném případě se nejednalo o takovou havárii, že by vlastník chatu musel odstranit bez povolení. Toto svoje jednání měl připravené. Byla mu udělena pokuta v řádech desetitisíců,“ poznamenala vedoucí úřadu Renáta Niedobová.