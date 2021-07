V ostravské zoo létají exotičtí ptáci návštěvníkům nad hlavou

Voliéru zakrývá téměř neviditelná síť

„Chtěli bychom do budoucna budovat převážně průchozí voliéry, protože nabízí přímý pohled na chované druhy. Voliéra je technicky velmi zdařilá. Povrch je tvořený nerezovou sítí bez švů a bez spojování. Měli jsme s tímto typem dobrou zkušenost z Pavilonu evoluce, kde stojí podobná voliéra pro šimpanze. Voliéra působí nenásilným dojmem, když se díváte směrem k obloze, tak síť téměř nevidíte,“ uvedl Novák. Síť se tvořila ručně přímo v místě expozice.

Podle Nováka chovatelé museli pečlivě vybírat i obyvatele voliéry. „Věděli jsme, že tam chceme představit kondory, které jsme dlouhou dobu a tradičně chovali. Chováme tři druhy kondorů, a to i ty největší andské, kteří samozřejmě z logiky věci nejsou úplně vhodní do průchozích voliér, protože to jsou příliš velcí a silní ptáci, kteří by mohli být nebezpeční. Ukázalo se, že i kondor královský, kterého tady chováme, není do této voliéry úplně vhodný. Jednak pro svoji velikost, ale hlavně proto, že se ukázal být velice plachý a citlivý,“ podotkl Novák.