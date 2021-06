Aktivisté odhalili černé stavby v chráněném území. Slouží jako bary u sjezdovky v Červenohorském sedle

Provozovatel říká, že si je vědom toho, co se stalo. Teď bude jeho prioritou náprava celé situace a zejména to, aby stavba na místě mohla zůstat. „Je to prostě stavba, která slouží návštěvníkům, a je to stavba, na kterou se dlouho čekalo. Je v souladu s územním plánem, takže doufáme, že se najde nějaká cesta,“ řekl provozovatel Skiareálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.

Řešením problému černých staveb se zabývá stavební úřad v Šumperku. Vzhledem k právě probíhajícímu šetření se však jeho pracovníci odmítli vyjádřit.