V Karviné rekonstruují bazén za 400 milionů. Podle opozice je projekt předražený

Rozsáhlou rekonstrukci plaveckého bazénu v Karviné provází rachot bagrů a dohlíží na ni vysoký jeřáb tyčící se nad okolí. „Krytý bazén sloužil lidem 32 let bez odstávky, projevil se na něm zub času,“ okomentoval důvod přestavby náměstek karvinského primátora Andrzej Bizoń (za ČSSD).

Podle vedení města vznikne z areálu moderní centrum s wellness částí. S tím ale opozice nesouhlasí a nelíbí se jí ani cena modernizace. „Dostali jsme se na objem okolo 398 milionů a doufejme, že tato cena bude konečná,“ uvedl Bizoń.

„Projekt bude stát 400 milionů, což je obrovská cena i v porovnání s jinými objekty. Je to za hodně peněz málo muziky, nebude tam třeba ani oblíbená atrakce jako tobogán,“ řekla opoziční zastupitelka Karviné Zuzana Klusová (Piráti).

Hlídač státu: Kompletní financování z vlastního rozpočtu je neobvyklé

Celou investici bude město hradit z vlastního rozpočtu. „Velmi častým případem je, že takové stavby se staví za pomoci veřejné podpory z evropských nebo státních fondů a až provoz je na samotném městě. Je poměrně neobvyklé, že už investici dělá město z vlastních zdrojů,“ poznamenal ředitel organizace Hlídač státu Michal Bláha.

Bazén navíc nebude ani vybavený zařízeními šetrnými k životnímu prostředí. „Žádné technologie typu tepelných čerpadel nebo solárních panelů tam nebudou, protože by se to nevyplatilo. Ale existují dotační tituly, které by to mohly pokrýt,“ uvedla Klusová. „Prvky, které tam jsou navrženy, jdou s dobou. Vím, že projektanti kladli důraz na kvalitu a na nové prvky,“ reagoval Bizoń.

Modernizace plaveckého bazénu by měla skončit v průběhu roku 2023. Bude jedním ze tří zařízení, které bude schváleno k závodům Mezinárodní plaveckou federací.