Déčko představilo nové hry, pomohou dětem s pravopisem, pamětí i jídlem

Web ČT:D rozšířil svoji nabídku zábavně-vzdělávacích her. Hry s názvy Íčkovaná, Hopsváča, Libuše 4000, Pamatovák: Zvěd a také titul navázaný na projekt Mise Špuntix dětem pomohou s výukou pravopisu, procvičí jejich paměť a postřeh nebo naučí, co je zdravé jíst a co ne.