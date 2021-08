Liberec budou před povodněmi varovat nové sirény, odolají i výpadku elektřiny

Technici v těchto dnech instalují 110 hlásičů, devět sirén a čtyři čidla na monitorování vodní hladiny. „Probíhá výměna zastaralého svolávacího systému. Vstupujeme do 21. století, je potřeba nejenom svolat jednotku, je potřeba varovat obyvatelstvo, dát lidem najevo, že se blíží pohroma. Nebo tu třeba zase může hořet nějaká továrna,“ přiblížil velitel dobrovolných hasičů v liberecké Krásné Studánce Josef Hazi.

Staré sirény pouze upozorňovaly na nebezpečí varovným signálem. „Nová elektronická siréna umí nejen varovný tón, ale je doplněná i mluveným slovem. Jde o sdělení k opatření ochrany obyvatelstva nebo o zpřesnění, k jaké události může dojít,“ uvedl náměstek pro prevenci libereckých krajských hasičů Jan Málek. „Systém je modernější v tom, že není závislý na přívodu elektřiny a v případě výpadku je schopen ještě tři dny fungovat,“ doplnil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Osm sirén přibude na hasičských stanicích, jedna na budovu magistrátu na náměstí Doktora Edvarda Beneše. Hlásiče technici instalují do míst, kde se obvykle pohybuje mnoho lidí. „Tak, aby bylo varování co nejefektivnější. Je to i v souladu s takzvanou koncepcí ochrany měkkých cílů, dá se to využít v případě nějakého útoku“ řekl Lubomír Popp z krizového řízení libereckého magistrátu.

O vodě z Ještědu budou hasiči vědět s předstihem

Čidla nebudou monitorovat hladinu vody přímo na Lužické Nise, ale na jejích přítocích. Potoky odvodňují hlavně ještědský hřeben. „Mohou zásadně ovlivnit vodotočné poměry v korytě, je důležité dopředu vědět, jak to na nich vypadá,“ popsal Popp.

Liberecký kraj zasáhly povodně v posledních letech opakovaně. Nejničivější byly záplavy v roce 2010, kdy voda zaplavila 82 obcí a napáchala škody přes osm miliard korun. Naposledy udeřila v kraji velká voda letos v červenci, kdy zasáhla 15 obcí. „Výše škody je zhruba 240 milionů korun, které budeme muset postupně opravovat,“ uvedl Zámečník.